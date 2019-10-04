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Другие новости 04.10.2019

Там лечат сердце сердцем: Кузбасский кардиологический центр отметил юбилей

30 лет назад медицинское учреждение построили на правом берегу Томи, в Сосновом бору. Сегодня кардиоцентр – это современная клиника. Здесь ставят на ноги больных, занимаются наукой, готовят будущих врачей.

Кардиоцентр – уникальное медицинское учреждение. Здесь выполняют все известные сегодня операции на сердце как младенцам, так и представителям старшего поколения. Специалисты используют передовые технологии. Совершенствуют свои навыки.

Передовые технологии, безусловно, важны. Но не меньшее значение имеет отношение к пациентам. В кардиологическом центре сердце лечат сердцем. И лучшее подтверждение этому – благодарные пациенты.

Еще один подарок к 30-летию – парк «Здоровое сердце». Сергей Цивилев и академик Леонид Барбараш высадили памятные деревья – декоративные яблони. Парк стал продолжением уже имеющегося сквера. Получилась уютная зона отдыха, где пациенты смогут гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

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Там лечат сердце сердцем: Кузбасский кардиологический центр отметил юбилей