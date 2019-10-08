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Другие новости 08.10.2019

В Кузбассе запустили федеральный проект «Детство без опасности»

Проект предполагает создание единой системы обучения родителей обеспечению безопасности при перевозке детей в автомобилях. Сегодня состоялась анонсирующая пресс-конференция, в которой приняли участие представители администрации региона, профильных ведомств, эксперты, общественники, блогеры, медицинские сотрудники и будущие мамы.

Иногда все решают доли секунды. Это хорошо знают представители ГИБДД и врачи. Именно они сталкиваются с последствиями аварий, и именно они, в первую очередь, поддержали проект «Детство без опасности». По мнению специалистов, грамотное использование удерживающих устройств при перевозке позволит сократить пугающее количество пострадавших.

При неправильном положении ремня в случае ДТП пассажир удержится на месте и избежит удара, но при этом могут пострадать внутренние органы.

Правилам автоперевозки детей обучаются и представители медицинских учреждений. Позже свои знания они передают коллегам, а те, в свою очередь — будущим матерям. Помимо этого, в городах присутствия проекта остаются все необходимые информативные материалы и оборудование для проведения мастер-классов.

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