В Юрге на базе психоневрологического интерната открылось первое в Кузбассе отделение соцсопровождения проживающих

Швейная мастерская, компьютерный класс и занятия по художественно-прикладному искусству. Всесторонняя адаптация. Уникальное комплексное отделение — первое в Кузбассе.

В отделении одной семьей живут 74 человека от 18 до 35 лет. Пациентам помогают подготовиться к полноценной жизни. Научиться быть самостоятельными. Готовить, убирать и стирать. Круглосуточную помощь оказывают специалисты по реабилитации, социальной работе, психологи.

На обучение — три года. Специалисты разработали специальную программу «Вместе к самостоятельной жизни». Этого времени, как правило, достаточно для того, чтобы освоить все необходимые навыки. Но, если потребуется, каждый этап можно пройти повторно.

Учреждение посетил Сергей Цивилев. Пообщался с пациентами и коллективом отделения. Полезный подарок от губернатора — сертификат на автомобиль «Газель». Уже в следующем году он поступит на службу.

Это отделение было долгостроем. Его возводили более трех лет. Сергей Цивилев подчеркнул, крупные объекты затянувшегося долгостроя держит на особом контроле. Главная задача — закрыть все долгострои в Кузбассе.