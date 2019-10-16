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Другие новости 16.10.2019

Стал известен окончательный состав участников VII международного турнира «Шахтерская слава»

Стал известен окончательный состав участников VII международного турнира «Шахтерская слава»

Турнир состоится 19-21 октября в Губернском центре спорта «Кузбасс». На него приедут более 200 спортсменов из 29 стран мира, а также представители 14 регионов России.

По традиции, среди участников будет немало звезд с мировым именем: мастер спорта России международного класса, победитель и призер многих международных турниров  Евгений Жербаев (Бурятия); трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира Чингисхан Эрдоган (Турция); победитель Европейских игр, многократный победитель чемпионатов России Александр Богомоев (Бурятия); призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Европы Иван Янковский (Белоруссия); призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Европы Иштван Вереб (Венгрия); победитель и призер многих международных турниров Баран Роберт (Польша); мастер спорта России международного класса, обладатель Кубка европейских наций Юрий Белоновский (Красноярский край);   победитель первенства Европы до 23 лет, призер чемпионатов России Никита Сучков (Красноярский край); победитель и призер многих международных турниров Кшиштоф Садовик (Польша); обладатель Кубка мира, победитель и призер чемпионатов России Павел Кривцов (Кузбасс); победитель юниорского первенства Европы Дмитрий Куприн (Кузбасс).  

Организаторы турнира: региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Кемеровской области», правительство Кузбасса, МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС», ГБФСУ Кемеровской области «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

Напомним,  20 октября на главных губернских медиаплощадках «СТС Кузбасс» и «Кузбасс 24», а также в социальных сетях и на сайте «10 канала» состязания можно будет увидеть в прямом эфире.  Не пропустите!

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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