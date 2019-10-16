Планы. Проекты: Сергей Цивилев встретился с главой Группы компаний «Каракан Инвест» Георгием Краснянским

Объединяться. Консолидировать усилия. Обсуждать. В условиях глобального падения цен на «чёрное золото» это идея, предложенная губернатором Кузбасса, помогает угольщикам, в том числе компании «Каракан Инвест», преодолевать кризис. У добывающих компаний появляется больше возможностей для реализации экологических, производственных, а также социальных проектов.

С момента начала падения рыночных цен на энергетический уголь, «Каракан Инвест» не только полностью сохранила рабочий коллектив. По итогам 9 месяцев 2019 года отмечается рост среднемесячной заработной платы на 17 процентов. Её уровень составляет порядка 64 тысяч рублей.

Нашла поддержку региональных властей идея «Каракан Инвест», что «поставлять нужно не тонны, а калории». Группа реализует бизнес-модель рассортировки добываемого высококалорийного угля на сортовые угли для реализации в Польшу и на рынки АТР. В Европе и Азии спрос на них высокий.

Еще одна договоренность, которую удалось достичь в ходе совещания — совместная реализация образовательного проекта по подготовке магистров, будущих специалистов-управленцев для угольных компаний Кузбасса в лучших ВУЗах Кемеровской области и Москвы. Значительная часть обучения будет проходить в Кузбассе, ведь молодую смену будут готовить для предприятий региона.