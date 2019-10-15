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Другие новости 15.10.2019

Мгновения славы на фото: в Кемерове открылась выставка, посвященная турниру «Шахтерская слава»

То, что это будет яркое спортивное событие в жизни региона — ясно уже сегодня. На турнир приедут борцы из 28 стран планеты. Он привлекает своей динамичностью, красотой поединков и станет большим праздником для всех любителей спорта.

Предстоящие соревнования проходят при поддержке губернатора Кузбасса и уже сегодня привлекают внимание целой серией событий — это выставки, семинары, контрольные тренировки и мастер-классы. А лучшие минуты и самые интересные мгновения предыдущих турниров размещены на большой выставке у гостиницы «Кузбасс», где будут жить участники турнира.

Выставка будет работать до завершения турнира, но уже сегодня она привлекает внимание похожих. Кстати, наш телеканал к этим снимкам добавит яркие кадры финальных поединков в прямом эфире. Не пропустите 20 октября в 15 часов.

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