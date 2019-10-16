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Другие новости 16.10.2019

Акцию «Чистые руки» поддержали города Кузбасса

Уже 20 лет Кузбасская ассоциация медсестер работает на благо здоровья населения региона. В деятельность организации входит профподготовка медицинских кадров, регулярное совершенствование системы обучения и информирование населения о здоровьесберегающих технологиях. Именно кузбасской организацией запущена акция «Чистые руки», которую подхватили и другие города страны.

Кузбасская ассоциация медсестер – добровольная организация медицинских работников. Главный принцип работы – отработка знаний на практике. Для этого укомплектованы необходимым оборудованием специальные симуляционные центры. Здесь вырабатывается навык оказания первой медицинской помощи, забора крови, извлечения инородных предметов из дыхательных путей и других процедур.

В преддверии юбилея организации членами ассоциации была запущена акция «Чистые руки», которая уже стала традиционной. Волонтёры-медики рассказывают детям, как правильно мыть руки, чтобы обезопасить себя от инфекций.

Челлендж подхватили и в других городах региона, тем самым присоединившись к Всемирному дню мытья рук.

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