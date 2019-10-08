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Другие новости 08.10.2019

Работает 3 терапевта: кемеровчанин пожаловался на отсутствие врачей в городской больнице

Поликлиника №4. 21 тысяча прикрепленных пациентов. Из врачей — 3 терапевта, фельдшер, лор, кардиолог и специалист функциональной диагностики.

Сейчас здесь табличка: филиал диагностического центра. К нему учреждение присоединили только 13 сентября. Вместе с ней ещё первую, вторую, десятую и третью поликлиники. Последняя находится на улице Весенняя, поэтому пожаловавшегося горожанина туда и отправили. Пациенты в таком объединении видят минус — неудобно проходить необходимых врачей в разных местах.

Узконаправленных специалистов пациенты могут бесплатно пройти в диагностическом центре. Пациентов принимает 23 врача. Среди них — ортопеды, эндокринолог, травматолог, пульмонолог, невролог. Всё, что нужно, — это взять направление у терапевта в своей поликлинике и записаться на приём.

Кадровый вопрос решается, но пока вопросы у потребителей медицинских услуг всё ещё остаются. Нам рассказали, что в поликлинику №4 пришёл врач-инфекционист. В ближайшее время планируется принять ещё хирурга, невролога и эндокринолога. Как отметили в больнице, новый штат докторов набирают по степени их востребованности.

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