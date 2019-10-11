С. Цивилев и весь Кузбасс скорбят о смерти знаменитого земляка – космонавта Алексея Леонова

Телеграмма соболезнования отправлена в Звездный городок на имя вдовы легендарного космонавта Светланы Павловны Леоновой.

В ней говорится: «Покинул этот мир человек удивительного дара, легендарный летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, прославленный сын кузбасской земли, настоящий патриот и гражданин России. Алексей Архипович верой и правдой служил родному Отечеству, отдавал без остатка все свои знания, опыт и талант на благо Родины, многое делал для развития отечественной космонавтики, укрепления престижа нашей страны, как великой космической державы. Когда уходят из жизни такие величайшие люди, как Леонов Алексей Архипович, можно только скорбеть. Низкий поклон его огромным заслугам перед Родиной. Светлая память навсегда сохранится в сердцах кузбассовцев, россиян, всех, кто его знал, любил и уважал. Словами не залечить Вашу рану, сил Вам и мужества в это нелегкое для Вас время».

Напомним, Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В 1937 году он вместе с матерью переехал в Кемерово. В 1947 году семья переехала по месту работы отца в город Калининград (Кёнигсберг), где его родственники проживают и ныне.

В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

А.А. Леонов — дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 годов), лауреат Государственной премии СССР (1981 год), заслуженный мастер спорта СССР, Почётный гражданин городов: Белгород, Вологда, Калининград, Калуга, Кемерово, Нальчик, Пермь; Аркалык (Казахстан); Кременчуг (Украина); Велико-Тырново, Видин, Свищов (Болгария); Усти-над-Лабем (Чехия); Сан-Антонио (Чили), кавалер ордена Святой Анны II и III степени от главы Российского императорского дома Марии Романовой. Почётный член Российской академии художеств.

В Кузбассе гордятся знаменитым земляком и чтут его заслуги.

В Кемерове на улице Весенняя установлен бронзовый бюст космонавта Алексея Леонова. Кемеровскому международному аэропорту присвоено имя Алексея Леонова. В честь космонавта названа детская художественная школа №14 Тисульского района. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова. Эта награда вручается заслуженным и достойным кузбассовцам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.