СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 11.10.2019

Это обсуждают: кому в регионе «не до лампочки» и какие перспективы у волейбольного клуба «Кузбасс»

Калтанцы присоединились к всемирному фестивалю «Вместе ярче!». В городе прошла акция «Нам не до лампочки», призывающая беречь электроэнергию. Школьникам рассказали о важности сбережения ресурса, а те, в свою очередь, поделились полезной информацией с горожанами. Уроки сбережения природных ресурсов прошли и в дошкольных учреждениях.

В Междуреченск прибыл поезд здоровья. Передвижной медицинский центр работает уже 12 лет. За это время он выполнил более 120 рейсов на территории Красноярского края, республики Хакассия, Кемеровской и Иркутской областей. Приём ведут: стоматолог, терапевт, лор, гинеколог, хирург, уролог — всего 40 специалистов.

Волейбольный «Кузбасс» в борьбе за кубок России. В Кемерове продолжается второй этап предварительного раунда турнира. В первом матче домашнего этапа подопечные Георге Крецу со счётом 3:0 обыграли «Магнитку-Университет». Далее две победы с равным счётом 3:1 над «Новой» из Новокуйбышевска и сургутской «Газпром-Югра». До завершения предварительного этапа нашим волейболистам осталось провести два матча против команд «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и «Тюмень». После для команды начнётся регулярный сезон, который кемеровчане проведут в ранге чемпионов.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Губернатор отменил проведение форума!
Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!
Сегодня в России отмечают День психического здоровья
Разрушая стереотипы: в Кемерове открылась фотовыставка из 15 портретов женщин, больных раком
Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту

ДРУГИЕ НОВОСТИ

НЕлекция на «Ударную тему» прошла в областной столице

11-10-2019

НЕлекция на «Ударную тему» прошла в областной столице
Это обсуждают: кому в регионе «не до лампочки» и какие перспективы у волейбольного клуба «Кузбасс»

11-10-2019

Это обсуждают: кому в регионе «не до лампочки» и какие перспективы у волейбольного клуба «Кузбасс»
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний

11-10-2019

Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний
Когда вернется вода в дома на улице Таллинской?

11-10-2019

Когда вернется вода в дома на улице Таллинской?
Новые подходы в лечении: в Кемерове прошёл 8-й Съезд кардиологов СФО

11-10-2019

Новые подходы в лечении: в Кемерове прошёл 8-й Съезд кардиологов СФО
Сегодня в России отмечают День космонавтики

11-10-2019

С. Цивилев и весь Кузбасс скорбят о смерти знаменитого земляка – космонавта Алексея Леонова