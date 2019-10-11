Это обсуждают: кому в регионе «не до лампочки» и какие перспективы у волейбольного клуба «Кузбасс»

Калтанцы присоединились к всемирному фестивалю «Вместе ярче!». В городе прошла акция «Нам не до лампочки», призывающая беречь электроэнергию. Школьникам рассказали о важности сбережения ресурса, а те, в свою очередь, поделились полезной информацией с горожанами. Уроки сбережения природных ресурсов прошли и в дошкольных учреждениях.

В Междуреченск прибыл поезд здоровья. Передвижной медицинский центр работает уже 12 лет. За это время он выполнил более 120 рейсов на территории Красноярского края, республики Хакассия, Кемеровской и Иркутской областей. Приём ведут: стоматолог, терапевт, лор, гинеколог, хирург, уролог — всего 40 специалистов.

Волейбольный «Кузбасс» в борьбе за кубок России. В Кемерове продолжается второй этап предварительного раунда турнира. В первом матче домашнего этапа подопечные Георге Крецу со счётом 3:0 обыграли «Магнитку-Университет». Далее две победы с равным счётом 3:1 над «Новой» из Новокуйбышевска и сургутской «Газпром-Югра». До завершения предварительного этапа нашим волейболистам осталось провести два матча против команд «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и «Тюмень». После для команды начнётся регулярный сезон, который кемеровчане проведут в ранге чемпионов.