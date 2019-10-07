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Другие новости 07.10.2019

Турнир памяти: в Кемерове завершились традиционные соревнования по конному спорту

В очередной раз вспомнили Арину Тесленко — самую юную наездницу — и тех, кто погиб вместе с ней в «Зимней вишне». «Все они с нами», — говорили участники и зрители турнира.

Тёплый, наполненный яркими осенними красками день. С погодой участникам и гостям соревнований повезло. На старт турнира вышло около 100 спортсменов из конных клубов области и Томска. Состязания по конкуру и выездке стали настоящим праздником с показательными выступлениями, в которых принял участие Сергей Цивилев с супругой.

О сохранении и развитии традиций конного спорта не раз говорили участники и их наставники. Сейчас он привлекает всё больше сторонников. Взрослым и детям нравится состязаться между собой и работать с лошадьми. Для одних соревнования стали полезной встряской, для других — возможностью закалить характер.

Победители и призёры получили кубки, медали и подарочные сертификаты. Для многих это — первый старт в большой спорт. Но обязательно будут и новые победы. Ведь в Кузбассе интерес к конному спорту растёт.

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