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Другие новости 07.10.2019

День уголовного розыска: их дежурство из рабочего в любую минуту может стать боевым

Накануне в России отметили День уголовного розыска. В Кузбассе 5 октября поздравили сотрудников этого отдела МВД. Почему мужчины выбирают работу в уголовно-розыскном отделе и как отмечают этот день?

Учился на преподавателя русского языка и литературы, но всегда мечтал ловить преступников и бороться с беззаконием. 12 лет назад Анатолию Тимощенко удалось осуществить свою заветную. Он сравнивает каждое дело с театральной постановкой, где он в роли детектива по горячим следам раскрывает преступления и как супергерой помогает людям. 

Теперь Анатолий Тимощенко – лидер по раскрытию тяжких преступлений в Кемеровской области. Его, так же, как и других сотрудников уголовного розыска, поздравили с профессиональным праздником.

Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один… Ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно. И сегодня люди этой профессии продолжают нести дежурство, которое из рабочего может в любую минуту стать боевым.

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