Это обсуждают: плохая вода у жителей деревни Старочервово и о том, концерт какой звезды эстрады прошел в Кемерове

Жители деревни Старочервово Кемеровского района жалуются на то, что в их домах из крана бежит техническая вода. Видео кузбассовцы опубликовали в соцсетях. На жалобу односельчан руководство района предлагало почаще спускать воду. Однако, по словам жительницы деревни, после обращения в Instagram к губернатору Сергею Цивилеву специалисты оперативно исправили ситуацию.

Подготовка к зиме продолжается. Массовые уборки в общественных местах, территориях предприятий прошли в городах Кузбасса. В Калтане, вооружившись метлами и граблями, вышли сотни человек. Активисты убрали с дорожек улиц опавшие листья и сухие цветы с клумб, также очистили город от мусора.

В Новокузнецке огромная труба выкатилась из грузовика на ходу. Момент опасного падения оказался на записи видеорегистратора. Труба частично перегородила проезжую часть и мешала движению транспорта. Информации о пострадавших нет.

Свадьба закончилась пожаром. В деревне Журавлёво Кемеровского района произошло возгорание одного из строений жилого комплекса. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области, в результате пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены второго этажа внутри по всей площади. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В Кемерове прошел концерт известного российского реп исполнителя. Егор Крид поблагодарил фанатов за теплый приём. После выступления артист выложил в сторис своей социальной сети обращение к кемеровчанам.