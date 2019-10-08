Требуются волонтеры и благотворители: приют для бездомных животных ждет помощи

В ответе за тех, кого приручили…. В Прокопьевском районе порядка трехсот обитателей приюта для бездомных животных рискуют встретить зиму в холодных вольерах. Котёл, который обеспечивал животных теплом, вышел из строя. На новый средств не хватает. Сотрудники приюта практически кричат о помощи.

Приют «Остров надежды» работает уже 12 лет. Сначала хозяйка Наталья Полехина приносила собак и кошек домой. Но когда питомцев стало слишком много, решила поискать помещение побольше. Вместе с мужем взяли кредит в банке и выкупили старое аварийное здание. Своими силами сделали капитальный ремонт крыши, построили вольеры и будки. Однако, работы здесь еще очень много.

Приют остро нуждается в помощи. Многим животным необходимо лечение. Но средств на покупку лекарств и вакцин не хватает. Только на обслуживание приюта каждый месяц уходит порядка 300 тысяч рублей.

Приют – не единственное место, куда попадают животные. Тех, кому нужен особый уход, Наталья привозит домой. Неравнодушная к тяжелым судьбам животных женщина готова принять каждого брошенного четвероногого. Но физически ухаживать за всеми трудно. Поэтому двери «Острова надежды» всегда открыты не только для братьев меньших, но и для людей с добрым сердцем.