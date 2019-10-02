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Другие новости 02.10.2019

Телемедицина в действии: кемеровские врачи запустили телемост с коллегами из Санкт-Петербурга

Врачи перинатального центра Кемерова запустили новый онлайн проект – еженедельные конференции с коллегами из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Обсуждение тяжёлых случаев, получение экстренной консультации и обмен опытом теперь возможен на расстоянии.

На повестке дня – судьба конкретного малыша. Ребёнок появился на свет на 3,5 месяца раньше срока с весом 720 граммов. С самого рождения — в реанимации. До сих пор в тяжёлом состоянии, но врачи уверены – шанс есть всегда.

30 сантиметров, 700 граммов. С такими показателями появилась на свет маленькая Лиза. Девочке переливали кровь, дышала с помощью специального аппарата, питалась через зонд. Сейчас трёхмесячная малышка лежит в обычной палате, дышит сама, научилась пить молоко из бутылочки, весит 2 килограмма. Маму с дочкой готовят к выписке.

Сейчас в реанимации перинатального центра 14 пациентов. Для появившихся на свет раньше срока необходимо поддерживать те условия, в которых они находились до рождения. В специальных инкубаторах температура и влажность повторяют внутриутробную. Круглосуточно за всеми жизненно важными показателями следят медсёстры.

В перинатальном центре областной больницы устанавливают возможные патологии малыша задолго до его рождения. В случае малейшей угрозы будущую маму берут на контроль, чтобы сделать всё возможное, чтобы малыш рос здоровым.

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