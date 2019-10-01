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Другие новости 01.10.2019

Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

В конце первого месяца учебного года во многих школах областной столицы проходят уроки мужества, посвященные разведчице времен Великой Отечественной войны, трагически погибшей при исполнении долга — Вере Волошиной. 30 сентября исполнилось 100 лет со дня её рождения. Долгое время девушку, ушедшую добровольцем в диверсионную группу, считали пропавшей без вести. Материалы, собранные по крупицам, помогли воссоздать историю жизни и подвига 22-летней девушки родом из Кемерова, тогда ещё Щегловска.

«Спортсменка, комсомолка и красавица» — популярная характеристика советского периода применима и к нашей землячке. Вере принадлежал рекорд Кемерова по прыжкам в высоту среди школьниц старших классов в 1937 году, был разряд по волейболу. Да и в числе активистов белокурая красавица всегда стояла на передовой. Окончив школу, уехала в Москву получать высшее образование. Но в планы вмешалась война. Добровольцем Вера Волошина вступила в ряды диверсионного батальона. На одном из заданий в селе Головково Московской области была ранена и попала в плен. Фашисты устроили публичную казнь русской разведчицы.

Ива, на которой повесили хрупкую, но смелую девушку стоит до сих пор. Не суждено было Вере стать невестой. Накануне войны Юрий Двужильный, с которым она училась в одной школе, сделал предложение. Его судьба забросила на белорусский фронт, где он также пал смертью храбрых. В юбилейный год со дня рождения известных земляков в Кемерове возникли новые арт-объекты. Они напоминают о героическом подвиге и чистой любви.

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