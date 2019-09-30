Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе

На минувших выходных в областной столице прошел настоящий бал, который объединил людей, любящих творчество и искусство, историю и культуру. Тех, кто, несмотря на ограничения в здоровье, любит танцевать!

Уже третий год Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Лабиринт 42» проводит мероприятия самого разного уровня и масштаба. Идею устроить настоящий бал поддержали многочисленные объединения и друзья. Кто-то помог с помещением, с организацией репетиций, кто-то составил пару участникам или помог с костюмами. Возможность раскрасить свои будни привлекла людей во многих городах области. Их не испугали даже многочисленные репетиции вдали от дома.

Именно сплочение многих людей позволило идее воплотиться в жизнь. Первая попытка, по мнению участников, получилась достойной. А, значит, инклюзивный «Бал цветов» может стать доброй традицией.