Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий

За Уралом это было первое подобное учреждение.

Строительство планетария в маленьком, нестоличном сибирском городе стало прецедентом в масштабах страны. А всё благодаря настойчивости группы энтузиастов во главе с фронтовиком Альбертом Фёдоровым. Ещё в 59 году они открыли в клубе Маяковского кружок по изучению космического пространства, опираясь на учебники, газетные вырезки и атласы. Затем импровизированный планетарий переехал в театр кукол, но и там стало тесновато. Неисправимый романтик Федоров отправился в Москву. И дошел до самого министра культуры СССР.

Проект здания выполнили архитекторы Юрий Журавков и Юрий Медведков. В качестве места строительства был выбран парк, позже названный именем Юрия Гагарина. Строительство началось в 1966 году и продолжалось 4 года. В 72-ом рядом с планетарием возвели 10-метровую башню обсерватории с крупнейшим в стране телескопом.

За это время технический прогресс шагнул много дальше. Но новокузнецкий планетарий не отстаёт. Здесь установлены интерактивные экспонаты, которые демонстрируют принцип действия Черной дыры, гравитации и электрического разряда.

Звёздный купол планетария — 12 метров. На него проецируется полная карта созвездий, включая кометы и астероидные потоки. Но все эти невероятные технические приспособления не идут ни в какое сравнение с живой человеческой мечтой. Которая одних оправила в космос, а другим, оставшимся на земле, позволила наблюдать за этим.