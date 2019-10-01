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Другие новости 01.10.2019

Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы

В течение недели в Кузбасс привезут еще 5 штук. 10 трамваев доставят в Новокузнецк, 6 – в Прокопьевск и 4 – в Осинники. Чем московские трамваи лучше кузбасских и когда они выйдут на линию? 

5 дней в пути через всю Россию. Впервые трамваи в Кузбасс доставляют по трассе, а не как раньше — по железной дороге. Соглашение о передаче в область 30-ти электрических машин губернатор Сергей Цивилев подписал в апреле этого года с правительством Москвы. Тогда же в столицу России отправились наши специалисты, чтобы выбрать из сотни те, которые встанут на кузбасские рельсы.

Транспорт не новый. Он 10 лет курсировал по московским улицам. Но все же в отличном техническом состоянии.

Пока все они разных цветов. Но в скором времени трамваи забрендируют. После всех технических работ на кузбасские рельсы выйдет безопасный и стильный транспорт.

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