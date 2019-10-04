Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?

Лес на площади прочти в 400 гектаров. Больше 255 тысяч деревьев. Порядка 350 видов растений. Всё это — кемеровский Сосновый бор. За его состоянием следят общественники и региональные власти.

О здоровье Соснового бора химикам и биологам должны рассказать пробы почвы и анализ состава хвои. Параллельно общественники и студенты наносят на карту, которую составили с помощью аэрофотосъёмки и космоснимков, точные координаты несанкционированных свалок (их уже обнаружено 20), а также брошенных объектов и строений.

Предстоит взять пробы более чем в 50 точках, но уже сейчас в лаборатории приступили к изучению агрохимического состава полученных образцов почвы. Экспериментально будет установлена её влажность, плотность, минеральный состав.

Окончательные результаты будут известны через 5 — 6 недель. Полученные данные позволят следить за самочувствием бора, вовремя выявлять и устранять опасные для его здоровья факторы.