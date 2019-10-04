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Другие новости 04.10.2019

Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу

В числе призёров – новокузнечане, воспитанники Руслана Сорокина. Лариса Бериева первым подходом выжала штангу весом 75 килограммов и этого ей хватило для победы в весовой категории до 45 килограммов.

Еще две новокузнечанки — Хеда Бериева и Елена Мачехина — попали в одну весовую категорию — до 73 килограммов. Хеда немного набрала, а Елена согнала. Хеде, однако, это не помешало победить. Она выжала штангу весом 120 килограммов. Не лучший свой результат, но догнать её никто не смог.

Павел Дружин выступал сразу в двух номинациях. Среди спортсменов с ДЦП он стал победителем, а в категории людей с поражением опорно-двигательного аппарата занял третье место. И хотя это — первый раз, когда он попал на пьедестал на всероссийских соревнованиях, сам Павел считает, что способен на большее.

Еще одну золотую медаль Новокузнецку принес Максим Кулик. Кроме того, в числе призеров спортсмены из Ленинска-Кузнецкого. В командном зачете Кемеровская область — на третьем месте.

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