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Другие новости 16.09.2019

«Живи, лес!»: Кузбасс принял участие во Всероссийской экологической акции

Массовые мероприятия в городах и районах нашего региона прошли 13 и 14 сентября. Своеобразный экологический марафон — это ещё и новый подход к благоустройству.

Молодые пихты, яблони, берёзы, ивы, ели. 150 саженцев украсили территорию построенного кемеровского Президентского кадетского училища. Мальчишки-кадеты будут расти и наблюдать, как тянутся к небу деревья, которые они высадили здесь в первые дни учёбы.

Не просто экологическая акция. Планомерная работа. Озеленение — часть масштабного проекта по благоустройству городов и районов Кузбасса. Можно сказать, что теперь в регионе есть своё «Зелёное правило». Распространяется оно не только на промышленные предприятия. Если вводится в строй объект — должна быть полностью благоустроена территория вокруг. Кадетское училище с его современной дорожной развязкой, зоной отдыха — теперь уже образец.

Построено не только одно из лучших и современных училищ в стране. Преобразился целый район областного центра. Жители ставят переменам самые высокие оценки.

Что касается осеннего этапа посадки леса, то наиболее активно в нём приняли участие жители Междуреченска, Киселёвска, Юрги, Яшкинского и Ижморского районов. В рамках акции в территориях были организованы экологические субботники с участием молодёжи и добровольцев. В школах и детских садах прошли просветительские акции и экологические уроки. Всего же осенью этого года в Кузбассе планируют высадить более 450 тысяч деревьев и кустарников на площади свыше 220 гектаров.

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