«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»

Восемь групп. Одна из них — для особенных детей. 140 счастливых малышей. Это первый детский сад, который построили в Гурьевске за последние 30 лет. Специалистам понадобилось 10 месяцев, чтобы возвести здание и полностью его благоустроить.

«Детский сад — государство». По такой концепции будут заниматься с малышами. Как и в любой стране, здесь есть настоящий избранный президент. Сегодня он провел для гостей интересную экскурсию по своим владениям.

«Дом дружных семей», «Музыкальный театр», «Корпорация мыльных пузырей» и «Фабрика здоровой и вкусной пищи». Это не названия мультфильмов — кабинеты для полноценного детского образования.

В воспитательной программе учли все. В первую очередь, конечно, возраст воспитанников и их физическое состояние. Профессиональные воспитатели уже продумали разные проекты, в которые вовлекут не только коллектив детского сада, но и родителей.

Интересные задумки здесь начнут реализовывать уже в ближайшие дни. Маленькое государство примет своих граждан в понедельник.