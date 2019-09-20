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Другие новости 20.09.2019

Акцент недели: в Кемерове открылся Сквер Ангелов, возведенный на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Губернатор Кузбасса поставил задачу — построить его за 8 месяцев, когда изначально строители назвали срок 2-3 года.

Задача казалось невыполнимой. Однако, работы, которые начались весной этого года, закончились в сентябре. Объект уникален по степени своей сложности, автоматизации и размерам. На площади 1,8 гектара разместился уникальный ландшафт и несколько фонтанов.

25 марта 2018 года. Новость о возгорании в торговом центре «Зимняя вишня» разлетелась по всему миру. Сотовая связь обрывалась от тревожных звонков. Над городом повисло черное облако. Новость, которая повергла в шок. Пожар унес жизни 60 человек, 37 из них — дети. Еще какое-то время в городе простояло почерневшее здание ТЦ. Решение было принято оперативно — постройку снести.

Июнь 2019-го. Активная работа над возведением сквера. Ход строительства губернатор Кузбасса контролировал лично. Красота парка — не приоритетная задача. Гораздо важнее — безопасность и комфорт.

15 сентября 2019 года. Забор, закрывающий строительную площадку, исчез. Без перерезания красных лент, торжеств и шума в Кемерове открылся Сквер Ангелов.

Здесь всё продумано до мелочей. Качели, дорожки, фонтаны, детские горки, лавочки, тёплое помещение с комнатой матери и ребёнка. В уединённом месте сквера стоит небольшая православная часовня. Рядом с иконами — список тех, чьи жизни унёс пожар. О погибших напомнит и музыка, которую каждый может создать сам.

По периметру сквера высажены 60 сосен — в память о погибших. Светомузыкальная башня с подсветкой, музыкальная ротонда и скалистая стена. Уникальная природа и история Кузнецкий земли вдохновили британского архитектора Джона Вайдмана на столь масштабный проект.

За работу фонтанов отвечает уникальная подземная система управления с линиями коммуникаций. В скором времени специалисты планируют настроить управления из наземного центра. Все фонтаны работают с использованием света, музыки и ароматизации. Здесь можно увидеть туман над рекой, почувствовать запах тайги.

Здесь слышится только шум воды и пение ангелов. Посетители говорят тише. И кажется, даже шумный проспект Ленина рядом старается не мешать гулом машин. Сквер Ангелов сложно назвать достопримечательностью. Это место, которое навсегда будет напоминать о ценности человеческой жизни.

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