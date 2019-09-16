С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»

Атмосфера взаимопонимания и профессиональных шуток. У себя в ЭТО_офисе — центре притяжения представителей IT-сферы – «Good line» собрал разработчиков со всего Кемерова. Повод — День программиста.

С 2009 года этот праздник приходится и отмечается на 256-й день в году. Число 256 выбрано не случайно. Это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количество дней в году. В этот день ЭТО_офис открыл свои двери для IT-сообщества города.

Компания «Good Line» и резиденты ЭТО_офиса ценят труд программистов и считают их интеллектуальной элитой города.

Теперь встреча кемеровских IT-специалистов будет проходить ежегодно. Как раньше собирались на «тарелке» в сквере Орбита, так сейчас будут собираться в ЭТО_офисе. В компании «Good Line» планируют перевести такие встречи в большую конференцию разработчиков.