«Время открытий: театр здесь»: новокузнецкий театр кукол «Сказ» начал новый творческий сезон

По традиции, старт дали не просто новинкой из своего репертуара, но и ярким действом, в которое зрители попали прежде, чем переступили порог «Сказа».

Перед входом в новокузнецкий театр кукол — радостный ажиотаж. «Сказ» открывает новый творческий сезон. Летние каникулы пронеслись быстро, но горожане успели соскучиться.

Насколько сильна любовь почитателей театра проверили викториной. Степень сложности вопросов — под стать разновозрастным зрителям. От знания сказок, до разных систем кукол и репертуара труппы.

Награда за правильные ответы — пригласительные билеты на спектакли «Сказа». Пока за них шла дружеская борьба у стен театра, по городским улицам разъезжал трамвай со сказочными героями, зазывавшими всех в гости.

Этот городской транспорт доставил вернувшегося из летнего путешествия тигренка Полоскина — это символ театра. Герой одного из спектаклей уже много лет выполняет важную миссию: перед очередным творческим сезоном отправляется на поиск новых друзей и новых сказок. По всему видно — путешествие прошло удачно.

Сюрпризы продолжаются уже в стенах «Сказа». Здесь и выставка рисунков новокузнецких ребят, и особая экспозиция, которая напоминает о самом первом спектакле театра, поставленном в 1942 году — «Волк и семеро козлят». А по соседству — награды и памятные подарки от друзей. Например, от Народного артиста России Владимира Машкова, передавшего «Сказу» свою продюсерскую премию, полученную на международном фестивале КУКART.

У первых зрителей этого театрального сезона есть возможность увидеть и спектакль, с которым новокузнечане выступили там в особой фестивальной программе «Петрушки на невском». «По ниточке ходить я не желаю» — премьера, поставленная в конце весны. Ее по достоинству оценили и в Санкт-Петербурге. Редкая возможность не просто посмотреть занимательную историю, но и стать ее участником, попробовав себя в роли кукловода. Сегодня это добавило ярких эмоций и открытию 78-го театрального сезона.