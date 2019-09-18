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Другие новости 18.09.2019

Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе

Это важный этап в реализации пилотной программы и реализации национального проекта «Демография». В этом году данная система внедряется в 6 регионах страны.

К сожалению, не всегда у людей почтенного возраста есть все условия для того, чтобы решать насущные проблемы. Их дети могут жить в другом городе, здоровье может внезапно подкачать, а его нормализация — затянуться. Для помощи старшим в таких случаях в Кузбассе создан Единый координационный центр.

В случае, если получатель социальных услуг или пожилой гражданин, который находится на лечении в медицинском учреждении и его собираются выписывать, и медицинские работники видят, что ему необходимо получать социальные услуги – информация об этом поступает в координационный центр. В течении 3-х дней к пожилому человеку придут соцработники. Составят индивидуальную программу и организуют необходимый уход. В тоже время специалисты, благодаря Единому координационному центру, получают возможность передавать информацию о состоянии здоровья в учреждения здравоохранения. Работает обратная связь.

Организация долговременного ухода за нуждающимися людьми — это целая система мер, для каждого этапа которой нужны квалифицированные специалисты. 6 сотрудников социальной защиты Кузбасса прошли обучение в Москве. Теперь им предстоит поделиться знаниями с коллегами. Также, в функции координационного центра входит и помощь в обучении членов семьи человека, нуждающегося в помощи. 

Для системного обучения существует специальная социально-реабилитационная квартира. Она полностью имитирует все бытовые условия, с которыми приходится сталкиваться каждому человеку. Здесь размещено 138 единиц реабилитационного оборудования. Специальные приспособления для одевания носков, чулок, обуви. Расчески, кухонные принадлежности с удлиненными ручками.

Главная цель такого системного подхода в организации долговременного ухода за нуждающимися — продление и сохранение качества жизни граждан.

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