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Другие новости 17.09.2019

Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон

Он совпал с приходом теплых осенних дней. Но подача тепла не приостановится в целях предотвращения аварийных ситуаций.

Схемы, датчики, кнопки, лабиринты из труб. Загадка для обывателя и ежедневная работа для профессионала. Из тысячи котельных региона тепло подают уже 568. Прирост за сутки — почти 470 объектов жизнеобеспечения. Кузбасские котельные постепенно автоматизируются. Новое современное оборудование — качественная, безопасная и оптимизированная работа.

В этом году отопительный сезон наступил раньше положенного на 2 дня. Подача тепла идет во всех 34 территориях. Полностью согреты 18 из них. Тепло подали почти в 900 детских садов, в 681 школу, и в 376 больниц. Отапливается более 13 тысяч многоквартирный домов.

В Кузбассе начала работу «горячая» линия. Уточнить информацию о запуске тепла или сообщить об аварийной ситуации можно по телефону. Номера указаны на сайте департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области.

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