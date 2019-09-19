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Другие новости 19.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кемерове временно перекроют мосты. Инженеры должны проверить состояние сооружений. Для того, чтобы обеспечить специалистам условия, на объектах временно ограничат движение. Работы планируют провести сегодня с 12 часов ночи. Начнут с Университетского моста. Далее специалисты ограничат движение по улице Красноармейская. Завершат работы на проспекте Ленина. Кемеровчан просят учитывать это при передвижении по городу.

Из столицы области появится новый авиарейс за границу. С октября из Кемерова можно будет вылететь на остров Фукуок.  Курорт находится на границе Вьетнама и Камбоджи. Его отличают белоснежные пляжи.

В Кузбассе проходит поэтапное подключение многоквартирных домов к теплосетям. Специалисты жилищно-коммунального комплекса предупредили, что горячая вода, поступающая в дома после возобновления отопления, может быть мутной, с ржавым оттенком. Жалоба жителей на такое её качество поступила из Междуреченска. Также, поясняют специалисты, подобное возможно после устранения внезапных аварий. Если мутное состояние воды сохраняется более 2-3-х дней, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или в товарищество собственников жилья или звонить по телефонам горячей линии. Номера указаны на сайте департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области.

Пять побед из пяти матчей. Сборная России по волейболу под руководством экс-наставника кемеровского «Кузбасса» Туомаса Саммелвуо показала стопроцентный результат на групповом этапе чемпионата Европы 2019. В завершающей встрече в группе «С» действующий чемпион старого света обыграл хозяев площадки — команду Словении — со счетом 3:0. Эта победа позволила российским волейболистам занять первое место в группе. Самыми результативными игроками матча стали диагональный Виктор Полетаев и доигровщик Дмитрий Волков, набравшие по 13 очков. На счету диагонального «Кузбасса» 5 эйсов! Еще один игрок кемеровского клуба — связующий Игорь Кобзарь — отметился четырьмя очками. В 1/8 финала соперником россиян станет сборная Греции, которая в своей группе заняла четвертое место.

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