Витамины к зиме: в Кузбассе продолжают раздавать овощные наборы льготным категориям граждан

Свежие овощи с кузбасских полей. Больше 6000 овощных наборов в течение месяца доставят по региональной программе целому ряду заслуженных категорий граждан. В основном эта задача ложится на плечи социальных служб. В Междуреченске на помощь соцработникам пришли волонтёры.

Классический набор для борща есть: капуста, морковь, свёкла и картофель. Доставлять увесистые мешки с самыми популярными сибирскими овощами в квартиры междуреченских ветеранов социальным работникам помогают волонтёры.

В этом году по решению губернатора Сергея Цивилева список получателей овощных наборов расширили более чем на тысячу семей.

Только до конца этой недели продуктовые наборы по региональной программе получат 186 междуреченцев.

Областная акция стартовала 10 сентября и продлится до 10 октября. За это время наборы получат 6 156 семей. На эти цели будет направлено свыше 5 млн рублей внебюджетных средств.