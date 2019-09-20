С деловым визитом: в Кузбасс прибыла официальная делегация из Республики Беларусь

Один из пунктов посещения — Кузбасский государственный технический университет. На учёном совете речь шла о взаимодействии в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов, которым предстоит работать с современными большегрузами.

Сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров для работы в угледобывающей отрасли региона — одна из важнейших задач. Об этом говорили на встрече представители кузбасской науки и белорусской делегации. Но этим многолетнее сотрудничество не ограничивается. Совместно намного эффективнее решаются научно-технические задачи.

Эта встреча — возможность подвести итог уже проделанной работы и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия.

Через несколько дней группа кузбасских студентов-старшекурсников отправится в Беларусь на международные соревнования. Знания, полученные на тренажерах и в специальных аудиториях, пригодятся.