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Другие новости 20.09.2019

Некомфортная среда: кемеровчане пожаловались на неудачное расположение контейнера для мусора

Выбросить мусор и остаться невредимым. В нашу редакцию обратились жители дома №16 «Б» на бульваре Строителей. По их словам, управляющая компания РЭУ-3 установила контейнер в место, к которому трудно подобраться. Площадку под ним не заасфальтировали. В дождь — скользко, а зимой не пройти из-за нерасчищенного снега.

Обычные на первый взгляд мусорные контейнеры. Ежедневно ими пользуются жители дома. И если для большинства из них несколько лишних шагов — не проблема, то для человека на костылях — целое испытание. Владимир Андренков живет на бульваре Строителей несколько лет. Но последние два года бытовые задачи для него — малодоступны.

Проблема здесь началась давно. Пока ремонтировали дорогу на придомовой территории, на время перенесли контейнер в это место. С тех пор прошло два года. Выбросить мусор в дождь или снег — настоящий квест. Скользко, грязно. Жители жалуются: зимой здесь редко чистят снег. 

За ответом мы обратились в РЭУ-3, которая и обслуживает этот дом. Застать на месте начальника не удалось. Но по телефону рассказал: о проблеме знает. Жители действительно не раз обращались с просьбой заасфальтировать территорию.  

Жителям пообещали отсыпать площадку гравием. Если этот выход их не устроит, проблему можно решить другим путём —   поменять управляющую компанию. Для этого нужно провести собрание собственников и выбрать новую организацию, которая качественно будет справляться со своими обязанностями.

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