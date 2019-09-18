«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования

Сегодня на необычные вопросы отвечали ученики 6 и 7 классов кемеровской школы №94.

Адвокат по робоэтике, диджитал комментатор, архитектор умных городов. Это — не вырезки из фантастических журналов, а реальные профессии, которые будут востребованы уже через несколько лет. «Билет в будущее» — проект, который поможет понять уже в юном возрасте, в каком направлении двигаться.

На первом этапе проекта тестирование покажет, насколько участники готовы к восприятию новой информации и как действуют в различных ситуациях. На втором этапе ребят ждут практические занятия.

По итогу тестирования каждый школьник получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Чтобы уже сейчас развивать в себе необходимые навыки.

В тестировании участвуют 430 школ области. На вопросы ответят более 23 тысяч школьников. Проект завершится фестивалем «Билет в будущее», который пройдет со 2 по 4 октября в Ленинске-Кузнецком.