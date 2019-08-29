Быстрее не бывает: кузбассовцам доступен интернет на гигаскоростях

Интернет-революция в Кузбассе произошла четыре года назад. В 2015 году компания «Good Line» первой в регионе предоставила своим абонентам Гигабитный тариф. Сейчас армия пользователей высокоскоростного интернета перешагнула отметку в 15 тысяч.

Быстрее не бывает! Гигабит — тариф от ведущего Интернет-провайдера Кузбасса. А ещё — максимальная скорость интернет-связи. Её преимущества уже оценили свыше 15 тысяч жителей региона.

«Good Line» — первый провайдер, который реализовал в Кузбассе революционный на тот момент проект — Гигабитный тариф. Была проделана большая инженерно-техническая работа. Установлено специальное оборудование в домах, проложены новые кабельные линии.

Теперь «сёрфить» в интернете на высоких скоростях, играть в онлайн и смотреть фильмы в ультра HD качестве можно одновременно всей семьей с разных устройств. Если у абонента есть желание подключиться к Гигабитному тарифу, то специалисты компании установят необходимое оборудование в доме независимо от количества будущих абонентов скоростного интернета. Хорошее настроение своих клиентов «Good Line» ценит выше всего.