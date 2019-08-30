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Другие новости 30.08.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Пять легковушек и автобус — в одном ДТП. Авария на улице Терешковой привела к серьёзной пробке в Кемерове. О пострадавших ничего не сообщается. Правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.        

В областной столице установили стелу в память о Вере Волошиной. 30 августа исполнилось 100 лет со дня её рождения. Арт-объект с фотографиями и информацией о героине установили рядом с домом № 11 на улице Радищева. Напомним, не так давно стену этого дома украсил её граффити-портрет. Все работы — от портрета до стелы — проводились в рамках общественного проекта «Город друзей — город идей».               

Юный теннисист из Новокузнецка Алексей Самохин вернулся из Страсбурга. Во французском городе прошло неофициальное первенство Европы среди мини кадетов до 12 лет. Новокузнечанин победил в финале: выиграл со счетом 3:2. Но, по мнению наставника, мог бы завершить борьбу и раньше.                  

В Кузбассе нашли заблудившихся в тайге пенсионера и ребёнка, уехавших в лес за грибами. На их поиски отправились более 200 полицейских из южной части региона, а также сотрудники МЧС, кинологи с собаками. Спустя сутки их нашли живыми. Грибникам ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.              

Конец лета порадует кузбассовцев хорошей погодой. Как сообщают сотрудники гидрометцентра, в субботу днем жарко, до +22,+27ºС. Ветер юго-восточный с порывами до 18 м/с. А вот в воскресенье, 1 сентября, станет ощутимо прохладнее. Днем столбик термометра покажет не более +19ºС. Ночью возможны заморозки. В Госавтоинспекции автомобилистам напоминают, что нужно учитывать погодные и дорожные условия, выбирая дистанцию и скоростной режим. Есть риск потерять управление.

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