Матч памяти: футбольное состязание в честь известного журналиста Евгения Красносельского прошло в Кемерове

Традиция, которой уже четверть века. Матч памяти известного журналиста и организатора спорта Евгения Красносельского вновь собрал ветеранов и молодёжь на футбольном поле. Это была игра и вечер воспоминаний, так как именно созданная Евгением команда журналистов «Гонорар-82» стала примером для всей области и даже сибирского региона. На этот раз получилась боевая и красивая игра.

На зелёный газон вышли команды журналистов и администрации города. Противостояние на поле и дружба вне — традиционны. То, что среди участников были известные журналисты и прославленные футболисты добавляло дополнительную интригу. Несмотря на возраст блистали Виталий Раздаев, Андрей Королёв, Николай Коковихин.

Турнир ещё раз напомнил: журналисты не только писали и снимали материалы о спорте, но и сами организовывали соревнования и спартакиады. Вели за собой резерв. И эта традиция, заложенная старшим поколением, продолжается.

Игра на футбольном поле вызвала массу эмоций у болельщиков и от забитых голов, и от красивых эпизодов борьбы. На этот раз победила команда администрации — 5:4. Но призы организаторы распределили поровну. Как и положено в товарищеской игре.