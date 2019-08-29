Открыли сезон: хоккейный «Кузбасс» провел первую игру

На календаре последние дни лета, а хоккеисты уже вышли на большой искусственный лед крытого модуля. Сегодня первый шаг в зимний сезон сделал кемеровский «Кузбасс». Товарищеский контрольный матч наша ледовая дружина провела против новосибирского «Сибсельмаша».

Первый тайм встречи прошёл под диктовку хозяев. Они больше атаковали, чаще били по воротам. Во время розыгрыша стандарта первый гол организовал Вадим Стасенко. Почин поддержали одноклубники, доведя счёт до 3:0. И только в конце, перед свистком на перерыв, гости смогли поразить ворота «Кузбасса». На успешной игре хозяев сказалась лучшая ледовая подготовка.

Вторая половина встречи проходила уже по иному сценарию: открытый осенний хоккей с обилием ошибок как с одной, так и с другой стороны. Гости освоились на большом льду и чаще атаковали. Главный тренер кемеровчан экспериментировал с составом, пробовал новые варианты связок, что и сказалось на окончательном итоге встречи. «Кузбасс» победил со счетом 8:7.

Первый контрольный матч дал пищу для размышлений и тренерам и игрокам. Впереди еще три недели сборов и выезд на турнир за Кубок России. Там будет уже другой хоккей и другая игра.