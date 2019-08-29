СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
Slider
Другие новости 29.08.2019

Открыли сезон: хоккейный «Кузбасс» провел первую игру

На календаре последние дни лета, а хоккеисты уже вышли на большой искусственный лед крытого модуля. Сегодня первый шаг в зимний сезон сделал кемеровский «Кузбасс». Товарищеский контрольный матч наша ледовая дружина провела против новосибирского «Сибсельмаша».

Первый тайм встречи прошёл под диктовку хозяев. Они больше атаковали, чаще били по воротам. Во время розыгрыша стандарта первый гол организовал Вадим Стасенко. Почин поддержали одноклубники, доведя счёт до 3:0. И только в конце, перед свистком на перерыв, гости смогли поразить ворота «Кузбасса». На успешной игре хозяев сказалась лучшая ледовая подготовка.

Вторая половина встречи проходила уже по иному сценарию: открытый осенний хоккей с обилием ошибок как с одной, так и с другой стороны. Гости освоились на большом льду и чаще атаковали. Главный тренер кемеровчан экспериментировал с составом, пробовал новые варианты связок, что и сказалось на окончательном итоге встречи. «Кузбасс» победил со счетом 8:7.

Первый контрольный матч дал пищу для размышлений и тренерам и игрокам. Впереди еще три недели сборов и выезд на турнир за Кубок России. Там будет уже другой хоккей и другая игра.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове
Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
В стиле 50-х: к празднованию Дня шахтёра преобразились Гурьевск и Салаир

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Открыли сезон: хоккейный «Кузбасс» провел первую игру

29-08-2019

Открыли сезон: хоккейный «Кузбасс» провел первую игру
Быстрее не бывает: кузбассовцам доступен интернет на гигаскоростях

29-08-2019

Быстрее не бывает: кузбассовцам доступен интернет на гигаскоростях
На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове

29-08-2019

На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове
Помоги собраться в школу: актуальная накануне учебного года акция продолжается

29-08-2019

Помоги собраться в школу: актуальная накануне учебного года акция продолжается
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

29-08-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Живой забор: кемеровчане выстроились в живой щит против любителей проехать покороче

29-08-2019

Живой забор: кемеровчане выстроились в живой щит против любителей проехать покороче