Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра

Начались торжества на старейшем разрезе региона, который в следующем году отметит свой 50-летний юбилей. Ко Дню шахтёра он тоже преобразился — фасад административного здания отремонтировали и благоустроили территорию. Одним из первых изменения оценил глава региона Сергей Цивилев. Правда, не только красивым внешним видом встречал кузбассовцев разрез. Организаторы подготовили для гостей различные фотозоны и зажигательный концерт.

Деревня Шанда удивила гостей выставкой, посвященной культуре малых коренных народов Кузбасса, в том числе и телеутов. Народные песни, танцы, борьба на поясах и различные угощения. Зрителей праздника местные встречали и хлебом, и зрелищем.

Обычная ситуация для 50-ых — очередь за квасом. Но не только это позволило погрузиться в атмосферу того времени. На дорогах — ретро-автомобили. На тротуарах — пионеры с красными платочками. На каждом углу — телефонные будки и, конечно, автоматы с газированной водой. Правда, бутафория.

Сегодня же торжественно открылся парк культуры и отдыха имени Попова в Салаире. Здесь бьёт фонтан, работает танцплощадка и уличная сцена, установлены шесть бронзовых фигур и, конечно, детский игровой комплекс. Сергей Цивилев поздравил 15 пар молодожёнов, которые создали новые семьи в День шахтера.

Выставка ретро-автомобилей, различные музейные экспозиции. Каждый желающий мог наглядно увидеть какими были квартиры в 50-ых годах, а также какую носили одежду.

В обновленном Дворце культуры, который, кстати, сегодня торжественно открылся после ремонтно-реставрационных работ, прошел губернаторский прием. Сергей Цивилев поздравил шахтеров с праздником, отметив, что в Гурьевском районе объединились все: угольщики, средний и малый бизнес, школы и детские сады, неравнодушные жители. Он вручил символ проведения областных торжеств в честь Дня шахтера на 2020 год городу Белово.

Первый Губернский организовал прямую трансляцию празднования Дня шахтера на всех своих площадках – «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и в социальных сетях. Работали сразу две передвижные телевизионные станции, выпускающие бригады операторов, режиссеров, инженеров «СТС Кузбасс» и «10 канала». Кстати, все те, кто не успел посмотреть торжества в режиме онлайн, могут сделать это в записи.