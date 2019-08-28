«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице

Движение на дорогах станет легче, разгрузится дорожный трафик с основных улиц. В кольце слились сразу несколько улиц.

Двигайтесь по кольцу. Такую фразу теперь будут слышать водители из навигаторов, проезжая рядом с Президентским кадетским училищем. Пересечение проспекта Притомский с бульваром Строителей, по мнению горожан, оказалось очень удачным местом для кольцевой развязки.

Открыл движение по новому покрытию парад ретро автомобилей. Автолюбители рады — дорожный трафик с главных улиц города разгрузится и больше не придется стоять в пробках.

Здесь же строители оформили прогулочную зону. На территории сделали не только удобные для жителей тропинки, но и велодорожки. Строительство территории ещё не окончено. Парк будет расти и дальше. Появятся холмы и новые зоны для прогулок.

А ещё, дорога из Ленинского района до центра города стала в разы короче. Трёхполосная, с шестью съездами, общей площадью более 10 тысяч квадратных метров она призвана решить основную проблему: разгрузить главные артерии города и упростит жизнь автолюбителям.