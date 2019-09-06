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Другие новости 06.09.2019

Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход

От идеи до её воплощения прошёл год. В 2018-м губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил провести Всекузбасский крестный ход. К нему тщательно готовились, разработали маршрут с учётом исторических особенностей и православных традиций.

В пятницу провожали паломников северного маршрута. Их путь будет проходить по территории Кемеровского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов.

В субботу навстречу этой группе православных всадников отправятся паломники из Прокопьевского района. Встретятся участники северного и южного маршрутов в посёлке Гавриловка и дальше пойдут уже вместе.

От стоянки до стоянки участники будут проходить до 20 километров. Места привалов и ночёвок оборудовали, постарались предусмотреть всё. Но главные испытания впереди. И, как говорят сами участники, в таких переходах проявляются лучшие душевные качества людей.

Крестный ход рассчитан на шесть дней и завершится 11 сентября в один из значимых православных праздников — в день памяти Иоанна Предтечи — у святого источника в посёлке Дружба в Гурьевском районе. Присоединиться к паломникам можно на любой из точек маршрута. Правила участия на сайте Кемеровской епархии.

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