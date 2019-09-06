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Другие новости 06.09.2019

К сезону ОРВИ готовы: свыше полумиллиона доз вакцины от гриппа поступило Кузбасс

И это только первая часть поставки. Медицинские учреждения региона продолжают получать вакцину отечественного производства. Доктора советуют: если решили привиться — время для этого пришло.

Опасное заболевание. Сезонный грипп. В прошлом году пик зарегистрированных случаев пришёлся на середину — конец января. Чтобы подготовиться к новому опасному эпидемиологическому периоду доктора советуют вовремя привиться. Сделать это можно в любой поликлинике региона уже сейчас.

Для человека современная вакцина безопасна. Прививка, по мнению специалистов — важная мера профилактики гриппа. Сделать её в сентябре или октябре — значит дать время организму выстроить надёжную иммунную защиту.

Бесплатно прививки ставят детям, пациентам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также работникам транспорта, учебных заведений, медицинскому персоналу и специалистам сферы обслуживания.

Профилактика — лучше лечения. Поэтому, кроме прививок, доктора советую проветривать помещение раз в 1,5 — 2 часа и чаще мыть руки. Прививочная кампания против гриппа в Кузбассе продлится до конца ноября.

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