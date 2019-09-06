Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Междуреченске появится новый скейт-парк для катания на роликах, скейтбордах и самокатах. Подростки давно хотели тренироваться в специальном месте, где есть все необходимое для активного современного отдыха. Скейт-парк будет построен в конце сентября.

В детских садах Мысков дошкольников будут обучать игре в шахматы. Более 100 детей старшего дошкольного возраста смогут освоить шахматную грамоту. 14 воспитателей детских садов прошли обучение по педагогической мастерской «Обучение игре в шахматы».

Шерегеш начинает подготовку к новому горнолыжному сезону. Ожидается, что в сезоне 2019-2020 гостей курорта ждут изменения. На трассе «Лоб» изменят ширину выката. В конце весны здесь демонтировали подъёмник «Зелёный», чтобы заменить его четырёхместной канатной дорогой для новичков. Для расширения выката демонтируют часть расположенных поблизости объектов, в том числе гостевой комплекс и некоторые торговые киоски. Изменения коснутся и трассы «Булочка», которую также расширят. Кроме того, здесь отремонтируют сервисный центр и заасфальтируют большую парковку. Официально новый горнолыжный сезон в Шерегеше стартует в середине ноября.