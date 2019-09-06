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Другие новости 06.09.2019

Соглашения, соревнования, кузбасский кедр: во Владивостоке проходит третий день Восточного экономического форума

Цифровой, высокотехнологичный и международный. На острове Русский продолжается работа Восточного экономического форума. Кузбасскую делегацию возглавляет губернатор Сергей Цивилев.

Национальный танец коренных народов Камчатки. Так делегация этого региона приглашает участников форума в свой павильон. Здесь есть макет так называемой парки, которую носили несколько веков назад и, конечно, украшения, расшитые бисером. Настоящий передвижной музей.

Теперь народы станут еще ближе. Ведь договор о сотрудничестве Кузбасса и Камчатки был подписан на форуме. Но какое путешествие без качественной дороги? Губернатор области на форуме подписал соглашение о сотрудничестве с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом.

А вот уже не просто теплые дружеские отношения. Соседские. Томский политехнический университет будет сотрудничать с Научно-образовательным центром «Кузбасс».

Еще один символ дружбы — наш кузбасский кедр на Аллее России. Сегодня делегация Кемеровской области переселила деревья, которые гости высаживали на выставке в кузбасском павильоне. Восточный экономический форум – как фестиваль дружбы народов. Здесь проходят интернациональные соревнования по масс-реслингу.

Вид спорта, которым гордится Якутия. Немного стемнело и на сцену выходят представители Еврейской автономной области.

Еврейские песни, интерактивные горнолыжные курорты, мастер-классы народов. Все это — специально созданная Улица Дальнего Востока. Пока эти павильоны работают только для зарегистрированных участников форума, а уже 7 сентября здесь смогут прогуляться гости города и, конечно, жители Владивостока.

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