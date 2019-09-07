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Другие новости 07.09.2019

В Тайге забили первую сваю новой цифровой школы

В Тайге забили первую сваю новой цифровой школы

В городе Тайга началось строительство школы на 330 мест с бассейном и спортивным комплексом. Новое здание построят на месте школы №160, которая была снесена в 2012 году.

Старая школа была построена в 1953 году и не отвечала нормам безопасного и современного обучения. 7 лет назад было принято решение о сносе старой школы, так как она была признана аварийной. Новая цифровая школа будет построена в декабре 2020 года.

Всего в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в Кузбассе к 2021 году построят 8 цифровых школ в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Анжеро-Судженске, Юрге и Тайге. На строительство школ в Кузбассе в рамках нацпроекта будет направлено 3,9 млрд рублей из федерального бюджета и 336 млн рублей — из регионального.

Также губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым было принято решение о ежегодном ремонте и оснащении 12 школ на сумму по 2,5 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется из регионального бюджета. Проект рассчитан на три года. В общей сложности за это время будет полностью обновлено 36 кузбасских школ.

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