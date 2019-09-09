СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 09.09.2019

Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм» в Кемерове был открыт в ноябре 2017 года при содействии Фонда Андрея Мельниченко. В нём уже обучается около 300 учащихся из 48 образовательных учреждений города. Для новых аудиторий КузГТУ выделил 5-й этаж 3-го корпуса площадью 1000 квадратных метров. Сегодня новые, оснащенные современным оборудованием кабинеты принимали гостей.

«УникУм» — уникальная образовательная площадка. Входит в число 8-и Центров детского научного и инженерного творчества в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК. С сегодняшнего дня можно с уверенностью сказать — половина из них находится в Кузбассе. В этот же день было открыто подразделение в Киселёвске. У представителей образовательных площадок была возможность поздравить друг друга через систему Телемост, которая создана для эффективного и мобильного научного взаимодействия.

Для самых талантливых и перспективных продуман и дальнейший путь — научно-образовательный центр «Кузбасс» готов поддержать желающих создавать научные разработки, помогающие решать актуальные задачи не только для региона и страны, но и мира в целом. А пока они создают то, что волнует их сегодня — от умных ошейников для котов до модели беспилотного автомобиля.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища
В Тайге забили первую сваю новой цифровой школы

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Первый раунд преодолели: в Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу

09-09-2019

Первый раунд преодолели: в Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу
Подарок к юбилею: в Тяжинском районе открыли именной зал бокса чемпиона мира среди профессионалов Григория Дрозда

09-09-2019

Подарок к юбилею: в Тяжинском районе открыли именной зал бокса чемпиона мира среди профессионалов Григория Дрозда
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

09-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества

09-09-2019

Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества
Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы

09-09-2019

Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы
ВЭФ 2019 завершился: чем запомнился Кузбасс участникам международного форума

09-09-2019

ВЭФ 2019 завершился: чем запомнился Кузбасс участникам международного форума