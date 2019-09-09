Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм» в Кемерове был открыт в ноябре 2017 года при содействии Фонда Андрея Мельниченко. В нём уже обучается около 300 учащихся из 48 образовательных учреждений города. Для новых аудиторий КузГТУ выделил 5-й этаж 3-го корпуса площадью 1000 квадратных метров. Сегодня новые, оснащенные современным оборудованием кабинеты принимали гостей.

«УникУм» — уникальная образовательная площадка. Входит в число 8-и Центров детского научного и инженерного творчества в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК. С сегодняшнего дня можно с уверенностью сказать — половина из них находится в Кузбассе. В этот же день было открыто подразделение в Киселёвске. У представителей образовательных площадок была возможность поздравить друг друга через систему Телемост, которая создана для эффективного и мобильного научного взаимодействия.

Для самых талантливых и перспективных продуман и дальнейший путь — научно-образовательный центр «Кузбасс» готов поддержать желающих создавать научные разработки, помогающие решать актуальные задачи не только для региона и страны, но и мира в целом. А пока они создают то, что волнует их сегодня — от умных ошейников для котов до модели беспилотного автомобиля.