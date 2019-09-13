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Другие новости 13.09.2019

В шаговой доступности: встроенный в жилой дом детский сад появится в Кемерове

Будущим жителям многоэтажки, чтобы добраться до детского сада, не придётся вызывать такси, ехать на автобусе или идти пешком по морозу. Удобное, комфортное, современное.  Дошкольное учреждение появится здесь благодаря реализации нацпроекта «Демография».  

Стяжка пола, выравнивание стен — в помещении ещё ведутся черновые работы. А в местах, где расположится санузел, уже уложили керамическую плитку. Кстати, на сегодняшний день в Кузбассе всего два таких проекта. В Новокузнецке параллельно ведется строительство подобного объекта.

Ввод в эксплуатацию планируется на конец декабря этого года. Сдаваться учреждение будет одновременно с жилыми квартирами. Будущий «встроенный» детский сад рассчитан на 168 мест.

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