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Другие новости 13.09.2019

«Живи лес»: всероссийская акция стартовала в единый день посадки деревьев в Новокузнецке

Параллельно стартовала еще и городская, которую так и назвали: «Дерево — городу». Благодаря экологам, сотрудникам предприятий и неравнодушным жителям, сотни молодых саженцев украсили все районы города.

Сделать город чище и зеленее. Сквер Выпова, который по федеральной программе «Комфортная городская среда» обновили еще два года назад, продолжает преображаться. Именно здесь впервые в Новокузнецке появились такие деревья, как ракитник и миндаль.    

Акция «Дерево — городу» прошла во всех районах Новокузнецка. Ясени, рябины, липы, яблони и груши украсили парки, скверы и дворовые территории. Для жителей Кузнецкого района молодые саженцы стали настоящим подарком. Их посадили вдоль проезжей части, чтобы создать зеленый барьер от пыли и выхлопных газов.

В акции «Дерево — городу» приняли участие экологи, сотрудники промышленных предприятий и неравнодушные жители. У тех, кто не успел присоединиться, еще есть возможность внести свой вклад в общее дело и посадить свое дерево.

Результатом акции станет 401 одно дерево, высаженное в Новокузнецке руками его жителей. Однако, это далеко не все саженцы, которым предстоит прижиться к будущей весне. В рамках всероссийской акции «Живи лес» озеленение города будет продолжаться до начала октября.

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