Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Женщина с девятилетним ребёнком пострадали в ДТП. Оно произошло в Новокузнецке накануне вечером. Столкнулись легковой автомобиль и автобус. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно: водитель легковушки выехал на перекресток, а автобус не смог уйти от столкновения и врезался в автомобиль. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В кемеровском парке имени Веры Волошиной полыхал детский аттракцион. Видео пожара очевидцы выложили в соцсети. Возгорание произошло в игровом лабиринте. К тушению привлекли семь человек и две единицы техники.

Детская музыкальная школа и Детская школа искусств Мысков получили новые фортепиано. Инструменты поступили по федеральной программе «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Первые заморозки. По информации синоптиков, в ночные часы на выходных ожидается понижение температуры до минус пяти градусов. На дороге может образоваться гололед. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: водителям необходимо снижать скорость и держать дистанцию, чтобы не допустить потерю управления.