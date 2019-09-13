СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 13.09.2019

С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова

Настоящее экологическое приключение сегодня состоялось у активистов с разных городов области. 7 команд, которые победили в отборочных турах на местах, приехали в природный комплекс Рудничный бор областной столицы, чтобы принять участие в эко-квесте. Мероприятие проводится в области уже в 3-й раз.

Ни проливной дождь, ни расстояние не стали причиной того, чтобы любители природы отступили от своих планов. Некоторым пришлось выезжать в 3 часа ночи и преодолевать путь в 400 километров. О себе ребята рассказали на первом этапе мероприятия — визитке.

Каждый этап эко-квеста — еще и интеллектуальный марафон. Здесь юные защитники природы должны вспомнить всё, о чем читали, изучая волнующие темы. 

По дороге ребята занимались плоггингом — сбором мусора, попадающегося по пути. Но, признались, такового в особо охраняемой территории столицы области оказалось немного. 2 активных часа мероприятия завершились восполнением потраченных сил.

Квест объединил любителей природы с разных точек области: Анжеро-Судженска и Полысаева, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, Юргинского и Яйского районов. География эко-движений растет год от года. А это значит — можно верить, что благополучие экологии региона в надежных руках.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ
Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход
Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества
Алкоголь под запретом: в России сегодня отмечается День трезвости

ДРУГИЕ НОВОСТИ

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта "Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах"

13-09-2019

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

13-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе

13-09-2019

В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова

13-09-2019

С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова
«Живи лес»: всероссийская акция стартовала в единый день посадки деревьев в Новокузнецке

13-09-2019

«Живи лес»: всероссийская акция стартовала в единый день посадки деревьев в Новокузнецке
В шаговой доступности: встроенный в жилой дом детский сад появится в Кемерове

13-09-2019

В шаговой доступности: встроенный в жилой дом детский сад появится в Кемерове