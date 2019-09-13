С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова

Настоящее экологическое приключение сегодня состоялось у активистов с разных городов области. 7 команд, которые победили в отборочных турах на местах, приехали в природный комплекс Рудничный бор областной столицы, чтобы принять участие в эко-квесте. Мероприятие проводится в области уже в 3-й раз.

Ни проливной дождь, ни расстояние не стали причиной того, чтобы любители природы отступили от своих планов. Некоторым пришлось выезжать в 3 часа ночи и преодолевать путь в 400 километров. О себе ребята рассказали на первом этапе мероприятия — визитке.

Каждый этап эко-квеста — еще и интеллектуальный марафон. Здесь юные защитники природы должны вспомнить всё, о чем читали, изучая волнующие темы.

По дороге ребята занимались плоггингом — сбором мусора, попадающегося по пути. Но, признались, такового в особо охраняемой территории столицы области оказалось немного. 2 активных часа мероприятия завершились восполнением потраченных сил.

Квест объединил любителей природы с разных точек области: Анжеро-Судженска и Полысаева, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, Юргинского и Яйского районов. География эко-движений растет год от года. А это значит — можно верить, что благополучие экологии региона в надежных руках.