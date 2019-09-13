С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»

Он реализуется с 2016 года. Специалисты проекта помогают маленьким пациентам пережить время в больничных стенах весело и с пользой.

Игры, шарики, подарки. Это — настоящая отдушина среди уколов и таблеток. Но главное — эффективный и действенный способ помочь малышам в реабилитации. Задача врачей — забота о физическом состоянии. А специалисты проекта «Мир добра» делают так, чтобы процесс выздоровления протекал быстрее.

Благодаря проекту уже более 5000 детей прошли реабилитацию в больницах. Сказкотерапия, больничная клоунада, песочная и арт-терапии, творческие мастер-классы. Такие занятия помогают детям справиться со своими тревогами и страхами и, конечно, улучшить эмоциональное состояние. Специалисты проекта занимаются с юными пациентами 4-х отделений двух крупнейших больниц Кузбасса.

Уже второй год проект фонда «Счастье детям» поддерживается фондом президентских грантов. С сентября 2019-го стартовал новый этап. В планах фонда — развитие проекта в других городах и регионах России. А это — сотни и тысячи здоровых и счастливых детей.