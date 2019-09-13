СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 13.09.2019

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»

Он реализуется с 2016 года. Специалисты проекта помогают маленьким пациентам пережить время в больничных стенах весело и с пользой.

Игры, шарики, подарки. Это — настоящая отдушина среди уколов и таблеток. Но главное — эффективный и действенный способ помочь малышам в реабилитации. Задача врачей — забота о физическом состоянии. А специалисты проекта «Мир добра» делают так, чтобы процесс выздоровления протекал быстрее.

Благодаря проекту уже более 5000 детей прошли реабилитацию в больницах. Сказкотерапия, больничная клоунада, песочная и арт-терапии, творческие мастер-классы. Такие занятия помогают детям справиться со своими тревогами и страхами и, конечно, улучшить эмоциональное состояние. Специалисты проекта занимаются с юными пациентами 4-х отделений двух крупнейших больниц Кузбасса.

Уже второй год проект фонда «Счастье детям» поддерживается фондом президентских грантов. С сентября 2019-го стартовал новый этап. В планах фонда — развитие проекта в других городах и регионах России. А это — сотни и тысячи здоровых и счастливых детей.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ
Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход
Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества
Алкоголь под запретом: в России сегодня отмечается День трезвости

ДРУГИЕ НОВОСТИ

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта "Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах"

13-09-2019

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

13-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе

13-09-2019

В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова

13-09-2019

С пользой для природы: областной экологический квест прошел в Рудничном бору Кемерова
«Живи лес»: всероссийская акция стартовала в единый день посадки деревьев в Новокузнецке

13-09-2019

«Живи лес»: всероссийская акция стартовала в единый день посадки деревьев в Новокузнецке
В шаговой доступности: встроенный в жилой дом детский сад появится в Кемерове

13-09-2019

В шаговой доступности: встроенный в жилой дом детский сад появится в Кемерове